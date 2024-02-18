Премьер Эстонии прокомментировала объявление ее в розыск в РФ

"Этот [шаг] призван запугать меня и заставить воздержаться от решений, которые я бы в противном случае приняла", - сказала она в интервью агентству Reuters на полях Мюнхенской конференции по безопасности. "Но это сценарий России. В нем нет ничего удивительного, и мы не боимся", - утверждала Каллас.