Премьер Эстонии прокомментировала объявление ее в розыск в РФ

Премьер Эстонии заявила, что не боится решения МВД РФ объявить ее в розыск
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не боится решения МВД России объявить ее в розыск.
"Этот [шаг] призван запугать меня и заставить воздержаться от решений, которые я бы в противном случае приняла", - сказала она в интервью агентству Reuters на полях Мюнхенской конференции по безопасности. "Но это сценарий России. В нем нет ничего удивительного, и мы не боимся", - утверждала Каллас.
Премьер Эстонии связала решение МВД РФ объявить ее в розыск со слухами о том, что она претендует на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, которую в настоящее время занимает Жозеп Боррель.
13 февраля МВД России объявило Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа в розыск по уголовной статье. При этом в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Каллас и Петеркопа "возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам".