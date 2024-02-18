В Нидерландах оценили шансы Рютте стать генсеком НАТО

Надежд на то, что новый кабинет министров будет сформирован к 4 апреля, очень мало, а совмещать две должности он явно не сможет. Это означает, что, скорее всего, в стране будет назначен новый и. о. премьер-министра на то время, пока идут переговоры о создании нового правительства. Однако на практике в истории Нидерландов никогда не происходило, чтобы и.о. премьер-министра заменялся кем-то еще. Логично, если это будет представитель Народной партии за свободу и демократию (НПСД), как и Рютте, отметила NOS. Однако это может вызвать недовольство у других политических сил с учетом того, что консервативно-либеральная НПСД по результатам прошедших в ноябре 2023 года выборов лишилась 10 из 34 мест в парламенте и заняла лишь третье место, уступив крайне правым и альянсу из двух левых партий.