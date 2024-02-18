В Нидерландах оценили шансы Рютте стать генсеком НАТО

Голландский генерал заявил о поддержке США и стран Европы Рютте на посту генсека НАТО
И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте имеет хорошие шансы на то, чтобы стать новым генсеком НАТО. Его кандидатуру поддерживают США и многие европейские страны, заявил в интервью радиостанции WNL командующий Вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхелсхейм.
Для Рютте, отметил он, "все выглядит очень позитивно", и шанс на то, что он сменит на должности генсека НАТО Йенса Столтенберга, "очень высок". По словам Эйхелсхейма, США и многие западные страны поддерживают кандидатуру Рютте.
"Конечно, еще должны пройти определенные обсуждения", - сказал генерал. Однако на Мюнхенской конференции по безопасности о Рютте "говорилось только в положительном свете", - добавил он.
Ранее телеканал NOS сообщил, что новый генсек НАТО может быть избран уже к 4 апреля, когда альянс будет праздновать свое 75-летие и по этому случаю главы МИД стран НАТО соберутся в Брюсселе.
В Нидерландах вызывает большой вопрос, что будет дальше, если Рютте, в настоящее время исполняющий обязанности премьер-министра страны, действительно будет назначен генсеком НАТО.
Надежд на то, что новый кабинет министров будет сформирован к 4 апреля, очень мало, а совмещать две должности он явно не сможет. Это означает, что, скорее всего, в стране будет назначен новый и. о. премьер-министра на то время, пока идут переговоры о создании нового правительства. Однако на практике в истории Нидерландов никогда не происходило, чтобы и.о. премьер-министра заменялся кем-то еще. Логично, если это будет представитель Народной партии за свободу и демократию (НПСД), как и Рютте, отметила NOS. Однако это может вызвать недовольство у других политических сил с учетом того, что консервативно-либеральная НПСД по результатам прошедших в ноябре 2023 года выборов лишилась 10 из 34 мест в парламенте и заняла лишь третье место, уступив крайне правым и альянсу из двух левых партий.