Канцелярия Нетаньяху назвала «фейком» переговоры Израиля о признании Палестины

Канцелярия Нетаньяху опровергла публикацию газеты Israel Hayom о том, что Израиль готов начать переговоры о мире с палестинцами и признании палестинского государства. Об этом заявили в канцелярии израильского премьера, передает ТАСС.

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«Публикация в Israel Hayom о согласии Израиля на создание палестинского государства является фейковой новостью», — заявили в канцелярии Нетаньяху.

Ранее газета заявила со ссылкой на источник, что Нетаньяху может связать прямые переговоры о мире с палестинцами с прорывом в нормализации отношений с Саудовской Аравией. Этому способствует намерение США признать Государство Палестина.

Israel Hayom утверждала, что Нетаньяху достиг компромисса в этом вопросе с Белым домом.

В воскресенье правительство Израиля единогласно утвердило «декларативное решение» о том, что Тель-Авив продолжит выступать против признания палестинского государства.