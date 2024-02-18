Канцелярия Нетаньяху назвала «фейком» переговоры Израиля о признании Палестины
Канцелярия Нетаньяху опровергла публикацию газеты Israel Hayom о том, что Израиль готов начать переговоры о мире с палестинцами и признании палестинского государства. Об этом заявили в канцелярии израильского премьера, передает ТАСС.
«Публикация в Israel Hayom о согласии Израиля на создание палестинского государства является фейковой новостью», — заявили в канцелярии Нетаньяху.
Ранее газета заявила со ссылкой на источник, что Нетаньяху может связать прямые переговоры о мире с палестинцами с прорывом в нормализации отношений с Саудовской Аравией. Этому способствует намерение США признать Государство Палестина.
Israel Hayom утверждала, что Нетаньяху достиг компромисса в этом вопросе с Белым домом.
В воскресенье правительство Израиля единогласно утвердило «декларативное решение» о том, что Тель-Авив продолжит выступать против признания палестинского государства.
«Такое признание после резни 7 октября стало бы огромной наградой для беспрецедентного акта терроризма и предотвратило бы любое мирное урегулирование [палестино-израильского противостояния] в будущем», — сказано в решении.