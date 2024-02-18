Молдавская оппозиция призвала народ объединиться и устранить власть Санду
Для смещения действующей в Молдавии власти необходимо единое волеизъявление граждан, а не объединение политиков. Об этом написал в Telegram-канале один из лидеров оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Александр Суходольский.
«Объединиться должны не политики, а народ Молдовы», — заявил Суходольский.
По его словам, в каждом выступлении он призывает граждан трезво оценить происходящее и осознать, что главной целью является «устранение действующей власти посредством участия в выборах».
Молдавская оппозиция почти два года проводит акции протеста с требованием отставки правительства и президента Санду. Манифестанты обвиняют власти в экономическом и энергетическом кризисе и давлении на оппозицию. В стране была запрещена партия «Шор», другие оппозиционеры регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями.
Глава Соцпартии Игорь Додон в минувшем декабре заявил, что оппозиционные силы ведут переговоры об объединении и выдвижения единого кандидата на президентских выборах. Выборы президента пройдут осенью этого года.