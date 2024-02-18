Урсула фон дер Ляйен намерена в понедельник, 19 февраля, объявить о намерении пойти на второй срок председателем Еврокомиссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, 18 февраля 65-летняя фон дер Ляйен побывает на заседании президиума Христианско-демократического союза, в ходе которого будет обсуждаться ее кандидатура.

В том случае, если президиум примет положительное решение, то кандидатура фон дер Ляйен может быть официально утверждена 7 марта на конгрессе консервативной Европейской народной партии в Бухаресте.