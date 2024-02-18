В ЭКОВАС заявили, что готовы сотрудничать с Россией

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готово к взаимовыгодному партнерству с Россией. Об этом заявил председатель комиссии ЭКОВАС Омар Турей, сообщает РИА Новости

«Я уверен, что, когда мы сядем за стол с российскими друзьями, мы сможем определить области, которые принесут пользу всем нам», — сказал Турей.

По его словам, есть ряд областей, в которых ЭКОВАС сотрудничает со многими партнерами во имя развития и объединения.

В январе Буркина-Фасо, Нигер и Мали вышли из ЭКОВАС. Власти этих стран заявили, что организация стала для них угрозой и ввела «незаконные и бесчеловечные санкции».

Лидеры трех стран, покинувших ЭКОВАС, подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля — организации коллективной обороны. Посягательство на суверенитет или территорию одного государства будет расцениваться как агрессия против других.