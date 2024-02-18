Дональд Трамп запустил линию «золотых» кроссовок

Бизнесмен Дональд Трамп, 45-й президент США и кандидат в президенты, запустил свою собственную линию теннисных кроссовок. Об этом пишет обозреватель Стути Мишра в статье для The Independent.

Автор статьи пояснила, что политик презентовал свои кроссовки на выставке Sneaker Con в Филадельфии.

«Я давно хотел это сделать.Со мной работают замечательные люди, и они придумали это, и я думаю, что это будет иметь большой успех», — заметил Трамп.

Политик уточнил, что выпуск кроссовок — это его попытка обратиться к более молодым избирателям.

По данным обозревателя, собравшиеся аплодировали выступлению Трампа. Вместе с тем, заметила она, время от времени слышался свист.

Отмечается, что новый бренд получил название Trump Sneakers. В него вошли пара высоких кроссовок золотого цвета с буквой «Т» на внешней стороне, пара красных кроссовок без шнурков и пара белых кроссовок без шнурков.