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Дональд Трамп запустил линию «золотых» кроссовок

Бизнесмен Дональд Трамп, 45-й президент США и кандидат в президенты, запустил свою собственную линию теннисных кроссовок. Об этом пишет обозреватель Стути Мишра в статье для The Independent.

Дональд Трамп запустил линию «золотых» кроссовок
© globallookpress.com

Автор статьи пояснила, что политик презентовал свои кроссовки на выставке Sneaker Con в Филадельфии.

«Я давно хотел это сделать.Со мной работают замечательные люди, и они придумали это, и я думаю, что это будет иметь большой успех», — заметил Трамп.

Политик уточнил, что выпуск кроссовок — это его попытка обратиться к более молодым избирателям.

По данным обозревателя, собравшиеся аплодировали выступлению Трампа. Вместе с тем, заметила она, время от времени слышался свист.

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Отмечается, что новый бренд получил название Trump Sneakers. В него вошли пара высоких кроссовок золотого цвета с буквой «Т» на внешней стороне, пара красных кроссовок без шнурков и пара белых кроссовок без шнурков.

«Золотые» кроссовки, на которых также есть флаг США в боковой части, политик назвал «Never Surrender High-Tops». Они будут продаваться по цене $399 (36,9 тыс. рублей).

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