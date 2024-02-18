В Израиле утвердили резолюцию насчет Палестины

Правительство Израиля единогласно утвердило резолюцию, отвергающую "диктат" со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра.

В резолюции, выдвинутой премьером Израиля Биньямином Нетаньяху говорится, что еврейское государство "категорически отвергает международный диктат относительно постоянного урегулирования с палестинцами". Согласно документу, Израиль будет и дальше "выступать против одностороннего признания палестинского государства".

"Такое признание после резни 7 октября стало бы огромной наградой для беспрецедентного акта терроризма и предотвратило бы любое мирное урегулирование (палестино-израильского противостояния) в будущем", - сказано в резолюции.

Как отмечается в документе, израильская и палестинские стороны будут проводить прямые переговоры по урегулированию, "насколько оно достижимо". При этом речь идет о переговорах "без предварительных условий".