Британия пообещала России новые санкции из-за смерти Навального

«Мы выясним, есть ли отдельные люди, которые ответственны за [смерть Навального], и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять. Мы не объявляем о них заранее, поэтому я не могу сказать больше. Однако это то, чем мы сейчас будем заниматься», — пообещал министр.