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Тегеран призвал движения Ближнего Востока прекратить провоцировать США

Тегеран в частном порядке призвал лидеров вооруженных движений на Ближнем Востоке прекратить провокации против американских военных в макрорегионе. Это обусловлено тем, что власти Ирана опасаются спровоцировать прямую конфронтацию с США, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Тегеран призвал движения Ближнего Востока прекратить провоцировать США
© РИА Новости

Авторы статьи пояснили, что власти республики публично заявляют о готовности ответить на любую угрозу со стороны Соединенных Штатов и Великобритании, осуждают удары по Сирии, Йемену и Ираку.

Вместе с тем, заметили обозреватели, «в частном порядке высокопоставленные лидеры призывают к осторожности».

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Так, после атаки, при которой погибли трое американских резервистов, Иран направил в Багдад эмиссара. Он потребовал от лидеров иракского движения «Катаиб Хезболлах», взявшего на себя ответственность за атаку, опубликовать заявление о приостановке нападений на американские объекты.

Кроме того, в феврале иранские чиновники предупредили руководство ливанского движения «Хезболлах» о том, что не следует давать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху поводов начать широкомасштабную войну в Ливане.

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