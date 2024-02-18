Тегеран призвал движения Ближнего Востока прекратить провоцировать США

Тегеран в частном порядке призвал лидеров вооруженных движений на Ближнем Востоке прекратить провокации против американских военных в макрорегионе. Это обусловлено тем, что власти Ирана опасаются спровоцировать прямую конфронтацию с США, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Авторы статьи пояснили, что власти республики публично заявляют о готовности ответить на любую угрозу со стороны Соединенных Штатов и Великобритании, осуждают удары по Сирии, Йемену и Ираку.

Вместе с тем, заметили обозреватели, «в частном порядке высокопоставленные лидеры призывают к осторожности».

Так, после атаки, при которой погибли трое американских резервистов, Иран направил в Багдад эмиссара. Он потребовал от лидеров иракского движения «Катаиб Хезболлах», взявшего на себя ответственность за атаку, опубликовать заявление о приостановке нападений на американские объекты.