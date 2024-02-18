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Илон Маск отреагировал на взятие Авдеевки

Конфликт на Украине в дальнейшем также будет приносить России различные преимущества, предположил в соцсетях бизнесмен Илон Маск. Об этом пишет РИА «Новости».

Илон Маск отреагировал на взятие Авдеевки
© globallookpress.com

По данным агентства, Маск оставил свой комментарий под публикацией миллиардера Дэвида Сакса, в которой рассказывалось о поражении ВСУ в Авдеевке и активных военных действиях ВС РФ.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — пояснил Маск.

Напомним, что в субботу, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР.

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