Илон Маск отреагировал на взятие Авдеевки
Конфликт на Украине в дальнейшем также будет приносить России различные преимущества, предположил в соцсетях бизнесмен Илон Маск. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, Маск оставил свой комментарий под публикацией миллиардера Дэвида Сакса, в которой рассказывалось о поражении ВСУ в Авдеевке и активных военных действиях ВС РФ.
«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — пояснил Маск.
Напомним, что в субботу, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР.
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