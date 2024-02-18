Илон Маск отреагировал на взятие Авдеевки

Конфликт на Украине в дальнейшем также будет приносить России различные преимущества, предположил в соцсетях бизнесмен Илон Маск. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Маск оставил свой комментарий под публикацией миллиардера Дэвида Сакса, в которой рассказывалось о поражении ВСУ в Авдеевке и активных военных действиях ВС РФ.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — пояснил Маск.