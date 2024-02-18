В партии Нетаньяху заявили о его отставке после выборов
Часть жителей Израиля высказались за проведение досрочных выборов и против нынешнего правительства, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на YNet.
Как пишет издание, премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на плановом голосовании в 2026 году. В его партии указали, что он не останется премьером. Следующие парламентские выборы пройдут в октябре 2026 года, заявлял Нетаньяху на фоне растущего требования общественности организовать досрочное голосование.
По словам главы правительства, сегодня «не время для политики» и последнее, что нужно израильтянам — выборы. В противном случае голосование за новый состав парламента приведет к расколу в стране.
Собеседники издания в правящей партии «Ликуд» заявили, что Нетаньяху не понимает реалий.
«Неважно, как долго Нетаньяху откладывает это и насколько он не хочет [выборов], в конце этой войны мы примем в них участие», — сказал один из источников.
В январе в городе Хайфа тысячи человек вышли на улицы с требованием провести досрочные выборы премьер-министра страны. В нем принял участие экс-министр обороны Израиля Моше Яалон, который обвинил действующего главу кабмина Биньямина Нетаньяху в создании обстоятельств, позволивших ХАМАС начать атаку на Израиль.