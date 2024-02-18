В партии Нетаньяху заявили о его отставке после выборов

Часть жителей Израиля высказались за проведение досрочных выборов и против нынешнего правительства, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на YNet.

Как пишет издание, премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на плановом голосовании в 2026 году. В его партии указали, что он не останется премьером. Следующие парламентские выборы пройдут в октябре 2026 года, заявлял Нетаньяху на фоне растущего требования общественности организовать досрочное голосование.

По словам главы правительства, сегодня «не время для политики» и последнее, что нужно израильтянам — выборы. В противном случае голосование за новый состав парламента приведет к расколу в стране.

Собеседники издания в правящей партии «Ликуд» заявили, что Нетаньяху не понимает реалий.

«Неважно, как долго Нетаньяху откладывает это и насколько он не хочет [выборов], в конце этой войны мы примем в них участие», — сказал один из источников.