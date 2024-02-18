Соскин: Зеленский пошел на преступление, назначив Сырского главкомом ВСУ
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский совершил преступление. Произошло это, когда политик назначил Александра Сырского главкомом ВСУ.
«Украина удержать фронт в таком состоянии не может… Мы уже можем говорим, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут, - отметил политолог в своем видеоблоге. - Это (назначение Сырского. - Авт.) преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?».
При этом Соскин отметил, что все слова президента Украины о будущих победах – лишь пустые разговоры.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что тактику взятия Авдеевки можно будет применять и для освобождения других городов.
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