Соскин: Зеленский пошел на преступление, назначив Сырского главкомом ВСУ

«Украина удержать фронт в таком состоянии не может… Мы уже можем говорим, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут, - отметил политолог в своем видеоблоге. - Это (назначение Сырского. - Авт.) преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?».

При этом Соскин отметил, что все слова президента Украины о будущих победах – лишь пустые разговоры.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что тактику взятия Авдеевки можно будет применять и для освобождения других городов.