Талибы не примут участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану

Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" заявило, что не примет участия в запланированной на воскресенье под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша встрече в столице Катара - Дохе. Об этом сообщает "Интерфакс".

В заявлении отмечается, что участие Исламского Эмирата (правительства) во встрече признано невыгодным из-за отсутствия прогресса в этой области. В документе подчеркивается, что правительство Афганистана последние 2,5 года продолжало усилия по укреплению политических, административных, экономических и социальных основ системы, а также безопасности.