Бербок подтвердила скорое принятие решения об операции ЕС в Красном море

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что 19 февраля Евросоюз примет решение о военной операции в Красном море. Об этом пишет Reuters.

До этого о запуске миссии ЕС в этот день сообщал ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя содружества. Операция получит название Aspides («Щиты»). Ожидается, что свои цели и задачи миссия выполнит уже через год.

Как писала испанская газета El País, во главе операции встанет Греция, а оперативный штаб миссии будет находиться на борту итальянского корабля. Утверждается, что корабли ЕС будут реагировать только на атаки с моря и не будут производить выстрелы в сторону материка. При этом миссию ЕС будут проводить отдельно от возглавляемой США операции Prosperity Guardian, однако между ними будут вестись сотрудничество и обмен данными.