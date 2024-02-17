Глава Еврокомиссии и генсек НАТО собрались «выпить против Путина»

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Также среди посетивших мероприятие были замечены президент Чехии Петр Павел, бывший министр иностранных дел США Джон Керри, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, а также представители бизнеса и военных структур. Гостей вечеринки угощали гамбургерами, картофелем фри и баварским пивом.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии призвала отказаться от нейтралитета по поводу украинского конфликта, заявив, что в ЕС не должно оставаться «серых зон» в его оценке.