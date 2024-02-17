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Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Байденом

Владимир Зеленский рассказал, что во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности провёл разговор по телефону с американским президентом Джо Байденом.

Зеленский из Мюнхена созвонился с Байденом
© globallookpress.com

В своём Telegram-канале он поделился, что обсудил с главой США текущую ситуацию в зоне боевых действий.

«Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США», — добавил глава киевского режима.

В Мюнхене встретили тишиной шутку Зеленского

По словам Зеленского, они с Байденом договорились «поддерживать контакт».

Ранее Байден заявил, что у украинских военных кончаются боеприпасы.

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