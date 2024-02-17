Зеленский из Мюнхена созвонился с Байденом

Владимир Зеленский рассказал, что во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности провёл разговор по телефону с американским президентом Джо Байденом.

В своём Telegram-канале он поделился, что обсудил с главой США текущую ситуацию в зоне боевых действий.

«Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США», — добавил глава киевского режима.

По словам Зеленского, они с Байденом договорились «поддерживать контакт».