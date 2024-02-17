В Мюнхене встретили тишиной шутку Зеленского

Зал на пресс-конференции тишиной встретил шутку украинского лидера Владимира Зеленского о помощи Вашингтона Киеву, пишет LIFE.ru. Ведущая мероприятия журналистка CNN Кристиан Аманпур спросила у Зеленского, что бы он сказал конгрессменам США, препятствующим принятию законопроекта о выделении помощи Киеву. Президент переспросил: «А нас показывают по телевизору?» Получил утвердительный ответ, политик улыбнулся и сказал: «Тогда я не буду».

После этого, как пишет издание, в зале повисла неловкая пауза, а сам президент Украины застыл с улыбкой, ожидая, что участники мероприятия рассмеются над его словами. Позже в ходе своего выступления он добавил, что в ближайшее время сможет встретиться с американскими конгрессменами в рамках конференции и детально обсудить с ними все, что касается заблокированного законопроекта.