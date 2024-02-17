Орбан заявил о необходимости кардинальных перемен в ЕС

Власти Евросоюза проводят политику, чрезвычайно далекую от интересов простых европейцев, заметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об добавил, что в Брюсселе необходимы кардинальные перемены, пишет РИА «Новости».

Орбан пояснил, что Брюссель предоставил европейцев самим себе, между политикой руководства ЕС и интересами, волей людей наблюдается очень большой разрыв.

«Поэтому в Брюсселе необходимы перемены», — подчеркнул премьер.

По его мнению, изменить механизмы, систему следует принудительно, перемены не произойдут произвольно. В связи с этим, заметил он, нужно «занять Брюссель», добиться того, чтобы в руководстве союза появились люди, заинтересованные в развитии европейских стран.