Западные СМИ рассказали об отступлении группировки ВСУ из Авдеевки и большом военном успехе России. Журналисты и военные аналитики считают, что Киев потерпел еще более серьезное поражение чем в Бахмуте, а ВС РФ подготовили плацдарм для дальнейшего продвижения.

Некоторые наиболее заметные публикации – в обзоре «Рамблера».

Американская New York Times считает, что сдача города была предопределена несколько недель назад. Именно тогда появились признаки того, что украинские формирования выдохлись и не могут удержать Авдеевку. Но только когда силы Киева оказались под угрозой окружения, высшее военное командование отдало приказ об отступлении.

«В поразительно откровенных отчетах украинские солдаты описывали смятение и отчаяние», — информирует газета.

Британская Guardian также отмечает незавидное состояние ВСУ. Личный состав был истощен, не хватало снарядов. По мнению издания, отказ республиканской Палаты представителей спонсировать Киев усугубил ситуацию. Теперь Россия получает полный контроль над территориями близ Донецка — одним из ключевых городов театра боевых действий.

Немецкий Bild пишет, что в Киеве решили «спасти своих солдат» и отвели войска из города, удерживаемого годы и превращенного в «неприступную крепость».

В обзоре французского сайта BFMTV сказано, что Россия одержала «свою самую крупную символическую победу после провала контрнаступления, начатого Киевом прошлым летом».

Американская CBS News сообщает, что сильно укрепленная сетью туннелей и бетонных укреплений, Авдеевка находится чуть севернее Донецка. Освобождение города может стать «своевременным толчком для Москвы, и послужить плацдармом для дальнейшего продвижения России».

Итальянская RAI News добавляет, что «некоторая часть» украинских солдат, отступающих из Авдеевки, была взята в плен. Об этом заявил киевский генерал Тарнавский. Пока Киев скрывает информацию о том, сколько военнослужащих сдалось.

Немецкое издание Stern признает, что сдача Авдеевки стала «катастрофой для Украины». Поражение будет иметь еще более серьезные последствия, чем освобождение Артемовска российской армией.

Испанская El Pais пишет, что в соцсетях украинские военные утверждали, что в городе находилось около 5000 обороняющихся солдат. Однако это не помогло: с субботы, 17 февраля над Авдеевкой будет развеваться российский флаг.

«Это крупнейшая победа российских войск с момента взятия Бахмута в мае 2023 года. Россия постепенно наступает на Донецком и Харьковском фронтах. Продвижение российских сил происходит медленно, но безостановочно. Каждые несколько сотен метров возводятся траншеи для закрепления позиций».