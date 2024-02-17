Из-за сообщений о российском оружии в G7 обсудили «ограничения в космосе»

Главы МИД G7 обсудили «ограничения в космосе» после появления сообщений о противоспутниковом оружии России. Об этом сообщил министр иностранных дел Антонио Таяни, передает ТАСС.

«Мы посвятили ясное послание о непреодолении определенных ограничений в космосе после новостей об инициативах или возможных космических инициативах России», - сказал Таяни.

Это заявление он сделал после заседания глав МИД G7 в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее американские СМИ заявили, что Россия может разместить противоспутниковое ядерное оружие в космосе. С этим якобы связана некая угроза национальной безопасности США, о которой власти объявили 14 февраля, не вдаваясь в подробности.