Евродепутат заявил, что Макрон проигнорировал заявления Путина о переговорах по Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон проигнорировал заявления российского лидера Владимира Путина о необходимости переговоров по Украине и повторяет нарративы НАТО и ЕС, желающих продолжать конфликт. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
"У Франции больше нет независимой внешней политики, она полностью следует в русле НАТО и стран ЕС, которые хотят любой ценой продолжать эту войну, - сказал политик. - Я думаю, что Макрону просто нужно оправдывать эти огромные суммы, которые он тратит на Украину. Поэтому он повторяет нарратив НАТО и полностью игнорирует заявления Путина".
Мариани отметил, что "никто всерьез не может полагать, что кто-то нападет на Францию". Тем не менее в соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности, которое подписал Макрон вместе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, как раз говорится о том, что "в случае внешней военной агрессии против Франции" от Украины потребуется "оказать эффективную военную помощь" Парижу. Кроме того, на протяжении пресс-конференции после церемонии подписания Макрон несколько раз обвинил Россию в "дестабилизации", кибератаках и дезинформации, заявив, что видит "желание агрессии" со стороны Москвы в отношении ЕС.
Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и напомнил, что в 2022 году было готово соглашение об урегулировании, которое Киев отверг в последний момент с подачи его западных партнеров. Он заявил, что для возобновления процесса украинские власти лишь должны отменить подписанный Зеленским запрет на ведение переговоров с российским лидером и призвал западные страны убедить нынешние украинские власти пойти на такой шаг.