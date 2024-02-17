Евродепутат: Макрон проигнорировал заявления Путина о переговорах по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон проигнорировал заявления российского лидера Владимира Путина о необходимости переговоров по Украине и повторяет нарративы НАТО и ЕС, желающих продолжать конфликт. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

"У Франции больше нет независимой внешней политики, она полностью следует в русле НАТО и стран ЕС, которые хотят любой ценой продолжать эту войну, - сказал политик. - Я думаю, что Макрону просто нужно оправдывать эти огромные суммы, которые он тратит на Украину. Поэтому он повторяет нарратив НАТО и полностью игнорирует заявления Путина".

Мариани отметил, что "никто всерьез не может полагать, что кто-то нападет на Францию". Тем не менее в соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности, которое подписал Макрон вместе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, как раз говорится о том, что "в случае внешней военной агрессии против Франции" от Украины потребуется "оказать эффективную военную помощь" Парижу. Кроме того, на протяжении пресс-конференции после церемонии подписания Макрон несколько раз обвинил Россию в "дестабилизации", кибератаках и дезинформации, заявив, что видит "желание агрессии" со стороны Москвы в отношении ЕС.