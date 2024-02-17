Нидерланды призвали ЕС прекратить «ныть» из-за победы Трампа

Европе надо прекратить «ныть и стонать» из-за возможной победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Так прокомментировал нынешнюю политическую ситуацию премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РИА Новости.

В субботу Рютте выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он сказал, что в последнее время постоянно слышит «нытье» европейских политиков и экспертов, связанное с возможным избранием Трампа.

«Прекратите ныть и стонать из-за Трампа», — эмоционально заявил голландский политик.

Он отметил, что Европа не должна тратить больше средств на оборону «только потому, что Трамп может снова прийти к власти».

По словам Рютте, выборы в США — внутреннее дело американцев, а европейцы должны «работать с тем, кто появится на сцене» и блюсти свои интересы.