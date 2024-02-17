Bloomberg: премьер Польши Туск одобрил попытку снять с поста главу ЦБ
Глава польского правительства Дональд Туск планирует вынудить председателя Центробанка республики Адама Глапинского покинуть свой пост. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Туск инициировал судебное преследование в отношении главы ЦБ по обвинениям в участии в политической поддержке в преддверии парламентских выборов в октябре прошлого года.
В вину финансисту ставится, в частности то, что он заявлял о рисках политической и финансовой нестабильности в стране в случае смены правительства.
Кроме того, Глапинского намереваются обвинить в попытках ввести правительство в заблуждение относительно финансовых результатов ЦБ за прошедший год.
Журналисты пояснили, что дело может выйти за рамки республики, на уровень Евросоюза.