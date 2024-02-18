Алиев оценил переговоры с Пашиняном

"18 февраля в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Президент Алиев отметил, что встреча, организованная по инициативе канцлера Германии, была полезной и прошла в конструктивной обстановке, подчеркнул, что уже достигнуты договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитации границ и проведению переговоров по мирному договору, в этой связи согласовано проведение в скором времени встречи на уровне министров иностранных дел", - сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.