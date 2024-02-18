Алиев оценил переговоры с Пашиняном

Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была конструктивной и полезной, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
"18 февраля в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Президент Алиев отметил, что встреча, организованная по инициативе канцлера Германии, была полезной и прошла в конструктивной обстановке, подчеркнул, что уже достигнуты договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитации границ и проведению переговоров по мирному договору, в этой связи согласовано проведение в скором времени встречи на уровне министров иностранных дел", - сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
Алиев также заявил, что некоторые механизмы ОБСЕ устарели, и назвал их "пережитками прошлого". Президент Азербайджана призвал Шмид упразднить "такие совершенно бездействующие структуры", как Минская группа, Комитет планирования высокого уровня и должность личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
"Глава государства подчеркнул, что с учетом имеющихся в настоящее время бюджетных проблем в рамках ОБСЕ важно расходовать ограниченные финансовые ресурсы на более значимые цели", - отмечается в сообщении пресс-службы Алиева.
Встреча между Алиевым и Пашиняном состоялась 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Переговоры начались при участии канцлера Германии Олафа Шольца, продолжившись в двустороннем составе.