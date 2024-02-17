Лукашенко возвращается на лед после травмы при рубке дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые сыграет в любительском хоккейном матче после травмы ступни, полученной при рубке дров. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый вернулся на лед после травмы! Сегодня команда президента сыграет со сборной Гродненской области», — пишет Telegram-канал.

Ранее Лукашенко рассказал, что получил травму. Инцидент произошел с ним во время рубки дров:

«Рубил дрова, упала колодка килограмм 80 на ступню… Ходил-ходил вроде ничего, а потом…»

Нога отекла, и президент некоторое время не мог заниматься спортом. Он был вынужден пропустить хоккейный матч своей команды.

Александр Лукашенко известен как страстный любитель хоккея. Он не только болеет за национальную сборную, но и активно участвует в любительских хоккейных турнирах.