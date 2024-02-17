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В ЕК заявили, что представят Стратегию военной промышленности ЕС в марте

Еврокомиссия в марте представит Стратегию военной промышленности ЕС, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Еврокомиссия представит Стратегию военной промышленности ЕС в марте
© RT на русском

«Примерно через три недели Еврокомиссия представит Стратегию военной промышленности», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает идею организации сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью для дальнейшего производства боеприпасов на территории Украины.

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