В Мюнхене встретились лидеры Азербайджана и Армении
В Мюнхене в субботу началась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и канцлера ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча проходит по инициативе немецкого канцлера Олафа Шольца. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер министр Армении Никол Пашинян впервые встречаются в текущем году.
Мероприятию предшествовало обострение ситуации на границе двух стран.
В Ереване 13 февраля заявили, что азербайджанцы открыли огонь по армянскому посту на границе, среди солдат были раненые. В Баку заявили об «операции возмездия» в ответ на «провокацию ВС Армении от 12 февраля».
Рамблер: главные новости