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В Мюнхене встретились лидеры Азербайджана и Армении

В Мюнхене в субботу началась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и канцлера ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

В Мюнхене встретились лидеры Азербайджана и Армении
© РИА Новости

Встреча проходит по инициативе немецкого канцлера Олафа Шольца. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер министр Армении Никол Пашинян впервые встречаются в текущем году.

Мероприятию предшествовало обострение ситуации на границе двух стран.

В Ереване 13 февраля заявили, что азербайджанцы открыли огонь по армянскому посту на границе, среди солдат были раненые. В Баку заявили об «операции возмездия» в ответ на «провокацию ВС Армении от 12 февраля».

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