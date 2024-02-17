В Мюнхене встретились лидеры Азербайджана и Армении

В Мюнхене в субботу началась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении , президента Азербайджана и канцлера ФРГ . Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходит по инициативе немецкого канцлера Олафа Шольца . Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер министр Армении Никол Пашинян впервые встречаются в текущем году.

В Ереване 13 февраля заявили, что азербайджанцы открыли огонь по армянскому посту на границе, среди солдат были раненые. В Баку заявили об «операции возмездия» в ответ на «провокацию ВС Армении от 12 февраля».