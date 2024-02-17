СМИ: треть жителей Аляски поддержали бы отделение штата от США

Новый соцопрос показал, что 36% жителей Аляски поддержали бы отделение штата от США и превращение его в полностью независимое государство. Также большое количество сторонников независимости зафиксировано в Техасе, Калифорнии, Нью-Йорке и Оклахоме, пишет Newsweek.

Опрос 35 307 взрослых американцев был проведен YouGov со 2 по 5 февраля. Респондентов спросили, «поддерживают ли они выход своего штата из США?»

Оказалось, что 23% взрослых американцев поддержали бы независимость. «Активно против» выступил 51%. Еще 27% заявили, что не определились.

Жители Аляски наиболее массово (36%) поддержали выход своего штата из США. Этот результат значительно превысил средний показатель по стране

После Аляски штатами с самой высокой долей населения, поддерживающей независимость, стали Техас (31%), Калифорния (29 %), а также Нью-Йорк и Оклахома (по 28%).

Напротив, только 13% жителей Миннесоты хотели бы выхода штата из состава США, а также по 14% жителей Огайо, Массачусетса и Род-Айленда.

Примечательно, что результат существенно различался в зависимости от партии: 29% республиканцев хотят, чтобы штат, в котором они жили, стал независимым, против — 46%.

Среди демократов только 21% заявил, что поддержат выход своего штата из США, при этом 51 процент активно выступил против.