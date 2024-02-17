"Мы не боимся войны". Столтенберг заявил о мощи стран НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Североатлантический альянс не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, свое заявление генсек сделал в рамках дискуссии о дальнейших военных планах России.

«Я не думаю, что у Москвы есть сомнения о мощи НАТО и решимости действовать сообща. Поэтому мы не боимся ни войны, ни угрозы», — отметил Столтенберг.

По его мнению, НАТО обладает достаточной военной мощью, чтобы не опасаться России. Он добавил, что альянс постоянно работает над тем, чтобы стать сильнее.

Глава альянса уточнил, что организация сильнее РФ даже с учетом зафиксированных ранее проблем с военными запасами.