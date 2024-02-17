Под Варшавой раздались похожие на сильные взрывы звуки

Польская полиция проверяет сообщения о похожих на взрывы звуках, раздавшихся под Варшавой. Пугающий шум услышали жители Мазовецкого воеводства, региона с центром в Варшаве. Об этом сообщает радиостанция RMF 24.

В частности, о звуках, похожих на сильные взрывы, от которых в здании задрожали окна и стены, сообщила жительница Жирардува, города в 40 километрах от Варшавы. Похожие заявления поступили в правоохранительные органы и из других населенных пунктов Мазовии.

Журналисты напомнили, что в 2023 году жители региона также жаловались на громкие звуки. Их источником оказались польские истребители F-16, летевшие с преодолением звукового барьера.