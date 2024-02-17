На территорию аэропорта в Африке упала бомба

В субботу ночью аэропорт Гомы, столицы Северного Киву, на востоке Демократической Республики Конго, подвергся бомбардировке. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на фоне боевых действий конголезской армии против движения «М23».

«Да, это правда, вчера вечером в аэропорту Гомы взорвалась бомба», — заявил источник в провинции, не предоставив подробности.

Источник в службах безопасности, также на условиях анонимности, говорит о «двух бомбах», которые упали в аэропорту в субботу около 2 часов ночи. По его словам, они «не причинили никакого ущерба».

На востоке Демократической Республики Конго сейчас действует несколько повстанческих группировок. С конца 2021 года Северное Киву охвачен конфликтом между М23 («Движение 23 марта») и конголезской армией. На стороне последней также выступают вооруженные группировки, известные как «патриоты».