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СМИ: На территорию аэропорта в Африке упала бомба

В субботу ночью аэропорт Гомы, столицы Северного Киву, на востоке Демократической Республики Конго, подвергся бомбардировке. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

На территорию аэропорта в Африке упала бомба
© globallookpress.com

Инцидент произошел на фоне боевых действий конголезской армии против движения «М23».

«Да, это правда, вчера вечером в аэропорту Гомы взорвалась бомба», — заявил источник в провинции, не предоставив подробности.

Источник в службах безопасности, также на условиях анонимности, говорит о «двух бомбах», которые упали в аэропорту в субботу около 2 часов ночи. По его словам, они «не причинили никакого ущерба».

На востоке Демократической Республики Конго сейчас действует несколько повстанческих группировок. С конца 2021 года Северное Киву охвачен конфликтом между М23 («Движение 23 марта») и конголезской армией. На стороне последней также выступают вооруженные группировки, известные как «патриоты».

M23 ведет борьбу за интересы народности тутси. За два года восстание захватило большие территории провинции.

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