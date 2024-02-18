США призвали КНР и Индию отговорить Россию от размещения оружия в космосе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главами МИД Китая и Индии вероятность того, что Россия разместит ядерное оружие в космосе. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, Блинкен заявил, что именно лидеры Китая и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди должны отговорить Россию от шага, «который может обернуться катастрофой».

Как передает NYT, на встрече с министрами Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром госсекретарь США обозначил, что «любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но также китайские и индийские».

17 февраля в американских СМИ появились сообщения, что западные страны заподозрили Россию в разработке «ядерного космического оружия», способного вывести из строя большое количество коммерческих и правительственных спутников. Как отмечают журналисты, использование такого оружия может привести к «нарушениям в повседневной жизни». Эксперты заявили, что такое оружие может уничтожить крупные группировки малых спутников, таких как Starlink Илона Маска.