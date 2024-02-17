Зеленский: ВСУ уходят из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение
Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что подразделения ВСУ оставили Авдеевку из-за угрозы оказаться в окружении. Об этом пишет РБК.
Украинский лидер пояснил, что решение было логичным исходя из необходимости сохранить людей.
Зеленский отметил также, что проблемы для Украины создает «искусственный дефицит вооружений» — артиллерии и дальнобойных средств.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке. Он добавил, что при отходе украинские военные бросают своих раненых.
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