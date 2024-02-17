Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что подразделения ВСУ оставили Авдеевку из-за угрозы оказаться в окружении. Об этом пишет РБК.

Украинский лидер пояснил, что решение было логичным исходя из необходимости сохранить людей.

Зеленский отметил также, что проблемы для Украины создает «искусственный дефицит вооружений» — артиллерии и дальнобойных средств.