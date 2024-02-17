Израиль может стоять за взрывами на линиях крупнейшего газопровода в Иране. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на двух неназванных западных чиновников и военного теоретика, близкого к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

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По данным здания, на этой неделе Израиль произвел скрытное нападение на два крупных газопровода в Иране. По словам одного из западных чиновников, удары носили больше символический характер и стали предупреждением иранским властям о возможностях Израиля.

Источники NYT также заявили, что Израиль стоит за взрывом, произошедшим в четверг на заводе в пригороде Тегерана.

14 февраля в городе Боруджен в Иране произошел взрыв на главной линии газопровода. Мэр Боруджена Фатах Кареми сообщил, что подача газа по линии была прекращена. Он отметил, что огонь будет тушиться до полного сгорания оставшегося объема газа в трубе.

Политический обозреватель Андрей Перла высказывал мнение, что остановить боевые действия на Ближнем Востоке под силу только США. По его словам, единственное государство, которое пытается повлиять на действия Израиля, — это Иран, однако его усилий не достаточно.