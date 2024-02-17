Суд в США признал свою ошибку в деле о приобретении Маском Twitter

Bloomberg: суд освободил Илона Маска от дачи показаний по приобретению Twitter
Федеральный суд штата Калифорния освободил американского бизнесмена от необходимости давать показания по поводу законности приобретения социальной сети Twitter (X).
«Федеральный судья заявил, что допустил ошибку... приказ от 10 февраля об исполнении повестки в суд теперь должен быть просто рекомендацией», — сообщает Bloomberg.
Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал Министерству юстиции Соединённых Штатов подать в суд против самого себя.