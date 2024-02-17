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Bloomberg: суд освободил Илона Маска от дачи показаний по приобретению Twitter

Федеральный суд штата Калифорния освободил американского бизнесмена от необходимости давать показания по поводу законности приобретения социальной сети Twitter (X).

Суд в США признал свою ошибку в деле о приобретении Маском Twitter
© Zuma / ТАСС

«Федеральный судья заявил, что допустил ошибку... приказ от 10 февраля об исполнении повестки в суд теперь должен быть просто рекомендацией», — сообщает Bloomberg.

Маск сообщил, что купил Twitter для продления жизни цивилизации

Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал Министерству юстиции Соединённых Штатов подать в суд против самого себя.

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