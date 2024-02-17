Глава МИД КНР выдвинул требования США

Американские власти должны прекратить преследовать и проводить обыски у китайских граждан в Соединенных Штатах, способствовать активизации культурно-гуманитарных обменов и укреплению взаимопонимания между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном.