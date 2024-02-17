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Глава МИД КНР потребовал от США прекратить преследование и обыски граждан Китая

Американские власти должны прекратить преследовать и проводить обыски у китайских граждан в Соединенных Штатах, способствовать активизации культурно-гуманитарных обменов и укреплению взаимопонимания между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава МИД КНР выдвинул требования США
© ТАСС

"Стороны обсудили развитие культурно-гуманитарных обменов и упрощение поездок между Китаем и США, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - Ван И потребовал от Соединенных Штатов прекратить беспричинные преследования и обыски китайских граждан, предпринимать больше усилий, способствующих укреплению взаимопонимания между народами двух стран".

Министр иностранных дел КНР, как отмечается, указал Блинкену на необходимость следовать изречению: "Не отвечай злом на зло и не отказывайся платить добром за добро".

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