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Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука

Украинские власти выставят на продажу арестованную в Хорватии яхту председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов.

Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука
© Вечерняя Москва

Речь идет о 92-метровой яхте Royal Romance. Сколько за нее хочет получить Украина, не называется.

Яхта была арестована весной 2022 года, она находится в хорватском порту Риека. 25 января Хорватский окружной суд города Сплит принял решение о ее передаче Украине.

Судно было построено в 2015 году, на нем есть лифт и бассейн, оно вмещает 14 гостей и 22 члена экипажа. На момент продажи политику яхта стоила почти 200 миллионов долларов, передает РБК.

Государственный департамент США воодушевлен новыми действиями Европейского союза в отношении замороженных активов России. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Соединенные Штаты одобряют стремления ЕС направить российские активы на помощь украинцам.

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