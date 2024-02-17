На Западе неожиданно поддержали Россию
Обвинения в геноциде, которые звучат в адрес России от западных СМИ, раскритиковал ирландский журналист Чей Боуз. Он задался вопросом, почему в таком случае родители нового главнокомандующего армией Украины Александра Сырского живут в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его страницу в социальной сети X.
«Если Россия осуществляет "геноцид" против Украины, как могут родители и брат главнокомандующего, родившегося в России, жить там в абсолютном мире?» — поинтересовался он.
Кроме того, Боуз напомнил, что в РФ никто не запрещал украинский язык на государственном уровне, граждане Украины могут въезжать на территорию России, их не преследуют и не ограничивают в правах. Журналист также задался вопросом, почему Киев до сих пор так и не объявил войну России, хотя в своих заявлениях использует именно этот термин.
«Это очередная ложь, распространяемая Западом и обеспеченная Киевом», — считает Боуз.
Ранее 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил страны вместо Валерия Залужного. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.