Илон Маск обвинил власти США в цензуре
Американские граждане даже отдаленно не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в США. Такое мнение выразил в пятницу Илон Маск.
"Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе (в принадлежащей Маску соцсети X (ранее Twitter) - прим. ТАСС) была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?" - написал он на странице в X.
Таким образом миллиардер прокомментировал пост американского предпринимателя Дэвида Сакса, который написал, что рад жить в США, потому что в этой стране "у него есть свобода слова и свобода от политических преследований", хотя "демократы каждый день пытаются подорвать эти права".
На платформе X ранее опубликовали интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил ранее Карлсон, Маск пообещал не блокировать эту видеозапись.