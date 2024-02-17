Суд ООН постановил, что ситуация с Рафахом не требует новых мер против Израиля

«Эта опасная ситуация требует немедленного и эффективного осуществления временных мер, о которых распорядился суд в своем постановлении от 26 января 2024 года, которые применимы ко всей территории сектора Газа, в том числе и к Рафаху, и не требуют указания дополнительных временных мер», — говорится в постановлении.