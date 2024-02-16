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Макрон рассказал, когда посетит Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, когда собирается посетить Киев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Макрон рассказал, когда посетит Киев
© globallookpress.com

По словам французского лидера, его визит в Киев состоится уже в ближайшие недели — до середины марта. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже.

«Я приеду до середины марта. Вы можете меня ожидать в ближайшие недели», — рассказал он.

Отметим, что ранее Макрон планировал посетить Киев 13-14 февраля, однако отменил этот визит по соображениям безопасности.

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