Дальнобойщики отказались везти грузы в Нью-Йорк из-за Трампа

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа из числа дальнобойщиков отказываются доставлять грузы в Нью-Йорк в знак протеста против решения местного суда о признании политика виновным в мошенничестве, пишет газета New York Post.

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Об отказе водителей ехать в крупнейший город США заявил один из координаторов дальнобойщиков Чикаго Рэй. По словам активиста, многие его коллеги с 19 февраля перестали доставлять грузы в Нью-Йорк.

Рэй утверждает, что 95% дальнобойщиков поддерживают Трампа. Он анонсировал акцию протеста против решения суда.