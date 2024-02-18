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Поддерживающие Трампа дальнобойщики отказались доставлять грузы в Нью-Йорк

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа из числа дальнобойщиков отказываются доставлять грузы в Нью-Йорк в знак протеста против решения местного суда о признании политика виновным в мошенничестве, пишет газета New York Post.

Дальнобойщики отказались везти грузы в Нью-Йорк из-за Трампа
© nsn.fm

Об отказе водителей ехать в крупнейший город США заявил один из координаторов дальнобойщиков Чикаго Рэй. По словам активиста, многие его коллеги с 19 февраля перестали доставлять грузы в Нью-Йорк.

Рэй утверждает, что 95% дальнобойщиков поддерживают Трампа. Он анонсировал акцию протеста против решения суда.

Трампа признали виновным по делу о мошенничестве

Суд штата Нью-Йорк 16 февраля признал экс-президента виновным в мошенничестве при оценке активов его компании Trump Organization и постановил выплатить $355 миллионов. Также Трампу на три года запретили занимать руководящие должности в компаниях штата, передает «Радиоточка НСН».

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Дональд Трамп