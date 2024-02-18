Трамп считает, что Байдена контролируют фашисты

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешнего американского лидера Джо Байдена контролируют фашисты.

"Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу демократии", - сказал он 17 февраля, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.

Трамп отметил, что США превратились в страну третьего мира из-за ситуации на южной границе и большого числа нелегальных мигрантов. "Он (Байден - прим. ТАСС) коррумпированный человек, он ужасный президент", - заключил бывший американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты стали "посмешищем", их больше не уважают на мировой арене.