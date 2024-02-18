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Трамп считает, что Байдена контролируют фашисты

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешнего американского лидера Джо Байдена контролируют фашисты.

Трамп считает, что Байдена контролируют фашисты
© ТАСС

"Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу демократии", - сказал он 17 февраля, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.

Трамп отметил, что США превратились в страну третьего мира из-за ситуации на южной границе и большого числа нелегальных мигрантов. "Он (Байден - прим. ТАСС) коррумпированный человек, он ужасный президент", - заключил бывший американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты стали "посмешищем", их больше не уважают на мировой арене.

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Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.

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