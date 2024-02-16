Врач Обамы призвал Байдена пройти когнитивный тест

Врач бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон вместе с более чем 80 коллегами призвал действующего американского главу Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности и отчитаться о его результатах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее обращение.

В письме Байдену Джексон указал, что знает о тяжести работы президентом, которая сказывает не только на физическом здоровье, но и моральном. Поэтому, по его словам, проблемы с ним «ставят под угрозу существование США и жизни американцев». Несмотря на это Белый дом «делает все, что в его силах, чтобы еще больше усугубить ситуацию», отметил врач.

«Левые радикалы и их первостепенный союзник в лице мейнстримовых СМИ уговаривали меня провести когнитивный тест для президента Трампа, что я и сделал — и он получил наивысший бал. Пришло время сделать то же самое в отношении Байдена», — сказал Джексон.

Он уверен, что проведение теста позволит Белому дому «раз и навсегда положить конец сомнениям, которые то и дело звучат относительно ясности ума действующего президента и состояния его памяти».