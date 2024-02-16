В ООН призвали к проведению прозрачного расследования смерти Навального

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает провести полноценное и прозрачное расследование смерти Алексея Навального . Об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик .

"Генеральный секретарь шокирован сообщениями о смерти в заключении оппозиционера Алексея Навального. Генеральный секретарь выражает соболезнования семье Навального и призывает к полноценному, заслуживающему доверия и прозрачному расследованию обстоятельств смерти Навального", - сказал он.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Навального. По данным ведомства, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.