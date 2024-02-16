Рейдеры попытались отобрать храм иконы Божией Матери в Виннице

Прихожане храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Виннице были вынуждены молиться на улице, поскольку здание захватили сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Как сообщил Союз православных журналистов, рейдеры спилили замки и закрыли храм. Из-за этого сотням верующих из числа сторонников Украинской православной церкви (УПЦ) пришлось собраться на молитву возле церкви.