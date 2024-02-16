В Латвии призвали побыстрее «протолкнуть» Украину в ЕС

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш призвал побыстрее протолкнуть Украину в Европейский союз (ЕС). Об этом он высказался на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передают «Известия».

«Я думаю, что очень важно проталкивать Украину в ЕС настолько быстро, насколько это возможно», — заявил глава латвийского МИД, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее стало известно об обеспокоенности европейских чиновников трудностями выделения средств Украине в ЕС и США. В частности, как считает высокопоставленный чиновник из Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне, республике необходимо «стать более самодостаточной», поскольку в будущем у нее не будет возможности финансировать половину своего бюджета за счет внешних источников.