Принц Гарри впервые высказался о встрече с Карлом III

Принц Гарри рассказал о встрече с королем Великобритании Карлом III
Принц Гарри, герцог Сассекский рассказал о своем визите к отцу — королю Великобритании Карлу III, у которого ранее диагностировали рак. Об этом сообщается на сайте программы «Доброе утро, Америка».
По словам принца, после новостей о диагнозе отца он сразу же сел на самолет и отправился навестить монарха. Он также добавил, что благодарен за возможность провести с отцом немного времени.
«Я прыгнул в самолет и отправился к нему, как только смог. Послушайте, я люблю свою семью. То, что я смог сесть на самолет, поехать к нему и провести с ним хоть немного времени, — я благодарен за это», — рассказал принц Гарри.
Принц также добавил, что впредь будет использовать любую возможность, чтобы провести время со своей семьей.
Напомним, что ранее у короля Великобритании Карла III обнаружили онкологическое заболевание. Тип онкологии не разглашается, но врачи дают оптимистичный прогноз на результаты лечения, так как опухоль была обнаружена на ранней стадии.