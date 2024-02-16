В ЕС прокомментировали информацию о планах РФ о ядерном оружии в космосе

У Евросоюза нет информации о якобы планах Российской Федерации по ядерному оружию в космосе, но это вызывает беспокойство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник. Газета.Ru

«Мы осведомлены об этом, у нас нет информации... но это вызывает обеспокоенность», — сказал он. Lenta.ru